Officiellt: Jusef Erabi klar för Genk

Jusef Erabi lämnar Hammarby.

Anfallaren skriver på för Genk.

– Hammarby har varit som ett andra hem för mig, säger Erabi till Bajens hemsida.

Turerna är över kring Jusef Erabis nästa klubbadress. Tidigare har anfallaren kopplats ihop med engelska Millwall. Sedan vände det helt och Erabi uppgavs klar för belgiska Genk.

Nu står det klart att Jusef Erabi lämnar Bajen och skriver på för Genk. Kontraktet är skrivet till sommaren 2029.

– Hammarby har varit som ett andra hem för mig, det är här jag vuxit upp och här jag utvecklats som fotbollsspelare. Det har varit otroliga år som jag alltid kommer att bära med mig tillsammans med alla fina minnen. Jag vill rikta ett stort tack till alla otroliga supportrar, lagkamrater, tränare och personal för den här tiden, säger han på Hammarbys hemsida.

Sportchef Mikael Hjelmberg:

– Jusef har länge haft blickarna på sig från utländska klubbar och nu har Genk kommit med ett erbjudande som både vi och Jusef har accepterat. Det har varit ett sant nöje att följa Jusef och hans utveckling genom akademin, HTFF och de senaste säsongerna i A-laget. Han har jobbat stenhårt för att nå dit han är i dag och han är långt ifrån färdig. Vi riktar ett varmt tack till Jusef för allt han gjort i Hammarbytröjan och önskar honom all lycka i hans fortsatta karriär.

Totalt blev det 15 mål på 55 matcher i allsvenskan för Erabi.