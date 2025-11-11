Lincoln City ställdes mot Barnsley under tisdagen.

Då spelade den före AIK-talangen Erik Ring fram till ledningsmålet för Lincoln.

Matchen slutade 2–0 till Lincoln.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Under tisdagen gästade Lincoln City Barnsley i EFL Trophy. I de förstnämnda laget huserar Erik Ring, sedan sommaren 2024 då han lämnade AIK.

Svensken var delaktig direkt när han i den 29:e minuten spelade fram lagkamraten Francis Okoronkwo som satte 1–0-målet till Lincoln.

Erik Ring fick jubla när domaren blåste av och slutresultatet blev 2–0.

Ring står noterad för två mål och två assist på 12 matcher den här säsongen. Kontraktet med League One-klubben löper ut sommaren 2028.

