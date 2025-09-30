Eriksson och Schüller tar plats – i internationellt spelarråd

Ett internationellt spelarråd har återinförts av Fifpro.

I det tar bland annat Magdalena Eriksson och Djurgårdens Rasmus Schüller plats.

Foto: Bildbyrån

Fifpro, som är en facklig organisation för fotbollsspelare, meddelar denna måndagskväll att man återinfört ett så kallat spelarråd.

Rådet består av 37 spelare från såväl dam- som herrsidan och syftet med rådet är att medlemmarna ska komma med inspel kring beslut som påverkar deras karriärer.

”GlobalPlayerCouncil ger spelare en plattform för att forma de frågor som påverkar deras karriärer och vägleda spelarfackföreningarnas arbete globalt och nationellt”, skriver Fifapro via X.

Bland medlemmarna återfinns flera storstjärnor, bland annat den svenske Bayern München-försvararen Magdalena Eriksson.

Med i rådet finns även Djurgårdens Rasmus Schüller.

I övrigt återfinns stora namn som Alexis Mac Allister (Liverpool), Vivianne Miedema (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter) och Lucy Bronze (Chelsea) bland medlemmarna.