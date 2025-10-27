Eskilstuna-talang testas av Hoffenheim

AFC Eskilstuna-spelaren uppmärksammas utomlands.

Det är 15-årige Daniel Botelo som provspelar för tyska Hoffenheim.

– Det är alltid glädjande när våra spelare får den här typen av möjligheter, säger AFC:s sportchef Melke Alan på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

AFC Eskilstunas akademi får utdelning. Under måndagen meddelar klubben att deras 15-årige talang Daniel Botelo kommer att få en möjlighet att provspela i Bundesliga.

Det är TSG Hoffenheim som har bjudit in Botelo på provträning.

– Det är alltid glädjande när våra spelare får den här typen av möjligheter. Det visar att vi är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete och att våra spelare håller en nivå som väcker intresse även internationellt, säger AFC Eskilstunas sportchef Melke Alan på klubbens hemsida och fortsätter:

– För oss handlar det inte bara om att fostra duktiga fotbollsspelare, utan också om att ge dem verktyg och erfarenheter som kan ta dem vidare i sina karriärer. Det här är ett inspirerande exempel för hela vår akademi.

AFC Eskilstuna huserar i Ettan Norra och ligger på en 11:e plats i tabellen.