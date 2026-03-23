Experternas kritik till Larsson: ”Då är det hans sista match”

Jordan Larsson reagerade när han byttes ut i FC Köpenhamns förlust mot Fredericia.

Nu rasar danska experter över svenskens agerande.

– Då borde han aldrig spela igen, säger Thomas Gravesen i Viaplay.

FC Köpenhamn har det tufft. Huvudstadsklubben spelar i den danska nedflyttningsserien och under söndagen åkte de på en ny förlust mot Fredericia.

I den andra halvleken byttes Jordan Larsson ut och ersattes av landsmannen Viktor Claesson. När Larsson klev av ska han ha visat missnöje mot tränaren Jacob Neestrup. Larsson ska även gestikulerat när han satte sig i avbytarbåset.

Svenskens agerande kritiseras nu av de danska experterna Peter Sørensen och Thomas Gravesen.

– Om det här är en attityd man levererar på öppet hus och med kameror i rullning i förhållande till tränaren, så är det här hans sista match, säger Sørensen i Viaplay.

Den tidigare spelaren Thomas Gravesen instämmer med sin kollega.

– Inte ens om en ny tränare kommer in, Peter. Om han har det inom sig och kan tänka sig att göra något sådant och sätta sig själv över laget, då borde han aldrig spela igen.

Jordan Larsson noteras för tio mål och fem assist på 44 tävlingsmatcher den här säsongen. Kontraktet med FCK sträcker sig till 2027.