FA-cupens tredje runda lottad – PL-lagen kliver in
Efter årsskiftet är det dags för tredje rundan av FA-cupen.
Premier League- och Championship-lagen kliver in då.
Nu står det klart vilka klubbar som ställs mot varandra.
Andra helgen av januari är det dags för den tredje rundan i FA-cupen, den tredje rundan är också den här Premier League– och Championship-klubbar kliver in i turningen.
Inför rundan så har nu samtliga möten lottats, se lottningen nedan:
Wolverhampton Wanderers – Shrewsbury Town
Doncaster Rovers – Southampton
Tottenham Hotspur – Aston Villa
Port Vale – Fleetwood Town
Preston North End – Wigan Athletic
Wrexham – Nottingham Forest
Charlton Athletic – Chelsea
Manchester City – Exeter City
West Ham United – Queens Park Rangers
Sheffield Wednesday – Brentford
Fulham – Middlesbrough
Everton – Sunderland
Liverpool – Barnsley
Burnley – Millwall
Norwich City – Walsall
Portsmouth – Arsenal
Derby County – Leeds United
Swansea City – West Brom
Salford City – Swindon Town
Boreham Wood – Brackley Town/Burton Albion
Hull City – Blackburn Rovers
Grimsby Town – West-Super-Mare
Newcastle United – Bournemouth
MK Dons – Oxford United
Cheltenham Town – Leicester City
Cambridge United – Birmingham City
Bristol City – Watford
Stoke City – Coventry City
Macclesfield – Crystal Palace
Manchester United – Brighton
Sheffield United – Mansfield Town
Bland annat värt att notera är att det för Kim Hellberg och hans Middlesbrough väntar möte med Premier League-motstånd i Fulham, samtidigt som det kan bli ett hett svenskmöte i London när Tottenham tar emot Aston Villa.
