FA-cupens tredje runda lottad – PL-lagen kliver in

Efter årsskiftet är det dags för tredje rundan av FA-cupen.

Premier League- och Championship-lagen kliver in då.

Nu står det klart vilka klubbar som ställs mot varandra.

Foto: Bildbyrån

Andra helgen av januari är det dags för den tredje rundan i FA-cupen, den tredje rundan är också den här Premier League– och Championship-klubbar kliver in i turningen.

Inför rundan så har nu samtliga möten lottats, se lottningen nedan:

Wolverhampton Wanderers – Shrewsbury Town

Doncaster Rovers – Southampton

Tottenham Hotspur – Aston Villa

Port Vale – Fleetwood Town

Preston North End – Wigan Athletic

Wrexham – Nottingham Forest

Charlton Athletic – Chelsea

Manchester City – Exeter City

West Ham United – Queens Park Rangers

Sheffield Wednesday – Brentford

Fulham – Middlesbrough

Everton – Sunderland

Liverpool – Barnsley

Burnley – Millwall

Norwich City – Walsall

Portsmouth – Arsenal

Derby County – Leeds United

Swansea City – West Brom

Salford City – Swindon Town

Boreham Wood – Brackley Town/Burton Albion

Hull City – Blackburn Rovers

Grimsby Town – West-Super-Mare

Newcastle United – Bournemouth

MK Dons – Oxford United

Cheltenham Town – Leicester City

Cambridge United – Birmingham City

Bristol City – Watford

Stoke City – Coventry City

Macclesfield – Crystal Palace

Manchester United – Brighton

Sheffield United – Mansfield Town

Bland annat värt att notera är att det för Kim Hellberg och hans Middlesbrough väntar möte med Premier League-motstånd i Fulham, samtidigt som det kan bli ett hett svenskmöte i London när Tottenham tar emot Aston Villa.

