FA meddelar – Anthony Gordon har lämnat samlingen

Under måndagen ställs England mot Lettland i kvalet till VM 2026.

Då får ”The Three Lions” klara sig utan Anthony Gordon.

Det meddelar det engelska fotbollförbundet under söndagen.

Det var i Englands första VM-kvalmatch mot Albanien (som England vann med 2-0) som Anthony Gordon råkade ut för en skada.



Den har i sin tur lett till att Newcastle-spelaren tvingats lämna samlingen, vilket det engelska fotbollförbundet meddelar under söndagen.



Imorgon, måndag, VM-kvalspelar England mot Lettland. Då får de alltså klara sig utan 24-åringen.



För Gordon väntar nu en resa hem till Newcastle där han kommer att undersökas vidare.



Anthony Gordon står noterad för nio A-landskamper och ett mål med England.