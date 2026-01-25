Falks drömstart i Liverpool – tredje raka nollan och första ligasegern

Tre matcher, tre hållna nollor.

Jennifer Falk har fått en flygande start i Liverpool och spelade en nyckelroll när laget tog säsongens första seger i Women’s Super League.



Jennifer Falk fortsätter att imponera i sin nya klubbadress Liverpool. Efter debuten i Women’s Super League, som slutade 0–0 mot London City Lionesses, har den svenska landslagsmålvakten nu hållit nollan i ytterligare två matcher.

Senast kom den tredje raka nollan i ett svenskmöte mot Tottenham under söndagen.

Matchen såg länge ut att sluta mållöst. Liverpool skapade flera chanser och träffade ramen vid ett par tillfällen, samtidigt som Falk stod för bland annat en frilägesräddning.

Avgörandet kom först på tilläggstid. I den 94:e minuten lyckades Mia Enderby trycka in 1–0 efter ett trångt läge i straffområdet. Bara minuten senare utnyttjade hon ett misstag vid avspark, snodde bollen efter att en Tottenhamspelare halkat och fastställde slutresultatet till 2–0.

I Spurs finns flera blågula inslag, däribland Matilda Vinberg, Hanna Wijk, Josefine Rybrink samt systrarna Matilda och Amanda Nildén.