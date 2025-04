Familjen räddad efter kidnappningen: ”Krävde en stor summa pengar”

Under onsdagsmorgonen kidnappades Jackson Rodriguez, 26, familj.

Nu har Emelec-spelarens son och fru fritagits.

– De blev kidnappade i Mucho Lote och gärningsmännen krävde en stor summa pengar för att släppa dem, säger polisen i Ecuador.

Det var tidigt under onsdagsmorgonen som maskerade män bröt sig in i Emelec-spelaren Jackson Rodriguez, 26, hem. Männen kidnappade ecuadorianens fru och femåriga son. Medan dramat pågick gömde sig Rodriguez under sängen.

Nu har familjen räddats, enligt polisen i Ecuador.

– Efter en effektiv förundersökning och operation från Ecuadors polis har vi fritagit Rodriguez son och fru, säger polisen.

”Krävde en stor summa pengar”

I en video som delats på sociala medier ses frun och sonen räddas av polisen och återförenas med den 26-åriga fotbollsspelaren. Enligt polisen ska gärningsmännen ha krävt en lösensumma för att släppa familjen. Det är oklart hur stora summor det handlade om.

🙏🚨 El reencuentro de Jackson Rodríguez con su esposa e hijo tras ser liberados.



🎥 @RonaldPin_

pic.twitter.com/9HadiPEJDp — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) April 25, 2025

Enligt lokala medier ska Rodriguez nu vara under polisskydd.