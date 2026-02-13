Farnerud om Emil Holm: ”Väldigt glad för hans skull”

Emil Holm har representerat klubbar som Atalanta, Bologna och numera Juventus.

Men i IFK Göteborg hade wingbacken stundtals svårt att ta en startplats.

– Han slängdes till och med in som anfallare någon gång, berättar Blåvitts dåvarande sportchef Pontus Farnerud för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/Alamy

På deadline day stod det klart att Emil Holm lånas ut till den italienska jätten Juventus fram till sommaren. När Juve ställs mot värsta rivalen Inter på lördag kan Holm göra sin Serie A-debut för Turinklubben. Han blir i så fall den nionde svensken att spela för svartvita klubben i Italiens högsta serie.

Pontus Farnerud var sportchef i IFK Göteborg under Holms tid i den blåvita tröjan. Han lyser upp när flytten till ”Den gamla damen” kommer på tal.