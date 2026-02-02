Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Emil Holm presenterad av Juventus

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Landslagsspelaren Emil Holm, 25, har hittat en ny klubb.
Han är presenterad av Juventus.

Foto: Bildbyrån


De senaste dagarna har Emil Holm ryktas till Juventus. Nu står det klart att svenska landslagsspelaren är klar för den italienska klubben.

Det rör sig om ett lån över resterande delen av säsongen och i avtalet finns även en köpoption, som ligger på 15 miljoner euro. Det meddelar klubben i samband med presentationen.

Emil Holm står noterad för 11 matcher varav 8 från start med Bologna denna säsong.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt