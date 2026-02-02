Klart: Emil Holm presenterad av Juventus

Landslagsspelaren Emil Holm, 25, har hittat en ny klubb.

Han är presenterad av Juventus.

Foto: Bildbyrån



De senaste dagarna har Emil Holm ryktas till Juventus. Nu står det klart att svenska landslagsspelaren är klar för den italienska klubben.

Det rör sig om ett lån över resterande delen av säsongen och i avtalet finns även en köpoption, som ligger på 15 miljoner euro. Det meddelar klubben i samband med presentationen.

Ufficiale | Emil Holm è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



I dettagli ➡️ https://t.co/FL1YkrUWpF pic.twitter.com/xYS8DSDQ22 — JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2026

Emil Holm står noterad för 11 matcher varav 8 från start med Bologna denna säsong.