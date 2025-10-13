I matchen mellan FC Köpenhamn och FC Midtjylland användes pyroteknik.

Nu tvingas FCK betala 147 000 kronor i böter.

Foto: Bildbyrån

Vid avspark mellan FCK och Midtjylland den 5 oktober blev det bränning av pyroteknik. Nu har straffet från disciplinnämnden kommit. Klubben måste betala böter. Detta bekräftar klubben under förmiddagen. Beloppet ligger på 100 000 danska kronor, ungefär 147 000 svenska kronor.

FCK tvingas spela utan publik på hela sektion 12 i nästa hemmamatch i ligan mot Viborg den 26 oktober. I den därpå följande hemmamatchen, mot Fredericia den 1 november, gäller publikförbudet endast den nedre delen av sektionen. Bakgrunden till disciplinnämndens beslut är att det före matchstart förekom omfattande användning av pyroteknik och fyrverkerier. Även rökbomber och utskjutande fyrverkeripjäser noterades, vilket skapade kraftig rökutveckling och gjorde att avsparken fick skjutas upp med fyra minuter.

I pressmeddelandet på hemsidan säger klubben följande.

– Det är en försvårande omständighet att det rör sig om pyrotekniska effekter av särskilt farlig art och att fyrverkerierna landade i omedelbar närhet av en läktare. Även bränningens organiserade karaktär anses vara en försvårande omständighet.

FC Köpenhamn tar starkt avstånd från händelsen, som får stora konsekvenser för många fans och för klubben med efterföljande sanktioner. Fallet utreds fortfarande.”, skriver klubben i uttalandet.