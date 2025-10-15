FC Rosengård utslaget – missar Europa Cup

Rosengård är utslaget ur Europa – men insatsen mot Sporting gav anledning till optimism.

Matchen slutade 2–2 och flera unga i FCR stod för fina insatser.

Rosengård spelade 2–2 mot Sporting på hemmaplan – och därmed tog Europaäventyret slut. Man åker ut i playoff till den nya turneringen Europa Cup.

Med ett ungt lag på planen stod Rosengård för en stark insats. Detta trots det tuffa utgångsläget efter 0–3-förlusten i Portugal förra veckan.

Efter att Claudia Neto gett Sporting ledningen i första halvlek kvitterade Maja Johansson tidigt i den andra. Gästerna återtog ledningen genom Carolina Santiago, men Rosengård svarade igen när 17-åriga Filippa Sjöström tryckte in 2–2.

Resultatet räckte inte för avancemang, och Rosengård är därmed ute ur Europaäventyret. Men spelet och insatsen gav positiva besked inför lagets fortsatta kamp för nytt kontrakt i damallsvenskan.



Sporting vann totalt med 5-2.