FCK:s historiska fiasko – missar mästerskapsserien

FC Köpenhamn står för ett historiskt bottennapp.

Förlusten mot Randers innebär att klubben missar topp sex för första gången.



Foto: Alamy

FC Köpenhamn föll med 1–2 hemma mot Randers efter ett avgörande på tilläggstid och slutar i och med det sjua i tabellen.

Därmed missar FCK mästerskapsserien i Superligaen för första gången sedan ligan gjordes om 2016/17. I stället väntar spel i nedflyttningsserien under våren.

– Jag skäms som in i helvete. Det är vår skuld, säger lagets profil Thomas Delaney till Viaplay.

Missnöjet var tydligt på läktarna, där spelarna buades ut efter slutsignalen.



Trots fiaskot finns en liten möjlighet till Europaspel då vinnaren av nedflyttningsserien kan ta en plats i kvalet.