FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 11

Newcastle United har vunnit sin första ligatitel sedan 1955.

Detta mycket tack vare en viss Alexander Isak.

Här är FotbollDirekts fem bästa svenskar i Europa från den gångna helgen.

Den europeiska toppfotbollen börjar sakteligen närma sig slutet på säsongen.



Under helgen har bland annat en svensk fått lyfta en första titel för året – och en första för klubben sedan år 1955.



Lägg där till att en svensk var matchavgörande i ett Milano-derby, en gjorde två mål i Premier League och två andra fortsätter att visa en stekhet form.



Det har, i vanlig ordning, blivit dags att redovisa FotbollDirekts fem bästa svenskar från den gångna helgen!

5. Evelyn Ijeh

Under söndagen ställdes Inter och Milan mot varandra i ett hett Milano-derby på Arena Civica Gianni Brera.



Från start i matchen spelade en svensk. Detta i bortalaget och i form av Evelyn Ijeh.



Den 23-årige anfallaren är nu inne på sitt andra år i ”Rossoneri” och har varit en viktig värvning för den rödsvarta Milanoklubben.



Ännu viktigare skulle hon visa sig vara under söndagens derby. Detta efter att hon, med ställningen 3-2 till Inter, klev fram och kvitterade matchen med tio ordinarie minuter kvar. Detta efter att, på klassiskt striker-manér, hållt sig framme vid en fast situation och stött in matchens sjätte mål.



Noterbart i derbyt var även att två av Milans mål kom från spelare i motståndarlaget, alltså självmål.

4. Marcus Linday

För två veckor sedan gjorde Marcus Linday, 21, sitt första mål för Heerenveen när hans nya lag besegrade AZ Alkmaar med 3-1.



Under lördagen var det återigen dags för den tidigare VSK-spelaren att skriva in sig i målprotokollet.



På Abe Lenstra Stadion tog hans blåvita lag emot Heracles i en riktig sexpoängsmatch för den jämna mittenstriden i Eredivisie. Jämnt skulle det också visa sig bli på planen.



Bäst började det dock för bortalaget som i den 18:e minuten, genom Jizz Hornkamp, gjorde 1-0 från nära håll.



Matchen skulle senare fortgå med samma ställning fram till att Marcus Linday, med en ordinarie minut kvar av första halvlek, trädde fram.



Efter att Mats Köhlert hunnit upp en boll som var på väg ut till inspark hamnade den på fötterna hos Linday i straffområdet. Med ett mycket behärskat avslut med bredsidan vred han in kvitteringsmålet bakom Herecles-keepern.



Det blev även matchens sista mål och Marcus Lindays andra för klubben han anslöt till i januari.

3. Isak Jansson

Det är inte den första gången som Isak Jansson letar sig in på FotbollDirekts lista över de bästa svenskarna i Europa. Detta har till stor del berott på den tidigare KFF-spelarens fina målproduktion i österrikiska Rapid Wien.



Under helgen ställdes Janssons Rapid (som förövrigt kommer att möta Djurgården i kvartsfinal av Conference League) mot bottenlaget Grazer AK på Allianz Stadion. Detta i vad som skulle bli en tämligen enkel seger för femteplacerade Rapid Wien.



Redan i den 23:e minuten gjorde hemmalagets Nenad N. Cvetković 1-0. Mindre än tio minuter senare var ledningen fördubblad efter att Dion Drena Beljo gjort mål från elva meter.



Med en minut kvar av ordinarie tid i den första halvleken skulle också Isak Jansson göra Rapids tredje mål. Det var hans fjärde mål på de tre senaste ligamatcherna och hans sjunde ligamål för Rapid Wien denna säsong.

2. Anthony Elanga

Anthony Elanga har, liksom Nottingham Forest tagit Premier League med storm. Efter 29 omgångar befinner sig Nuno Espírito Santos lag på en tredjeplats i tabellen och har minst sagt bud på en plats i Champions League nästa år.



Högst bidragande till detta är svenske Anthony Elanga, som bytte Manchester United mot Nottingham under sommaren 2023.



Under årets säsong har yttern spelat samtliga matcher i Premier League och gjort 13 poäng.



Två av dessa kom under lördagen när hans ”Garibaldis” gästade Portmand Road och nykomlingen Ipswich Town.



Efter att mittbacken Nikola Milenković tagit ledningen för Nottingham i den 35:e minuten var det Elanga-show.



Det första kom till efter att han mottagit bollen vid mittlinjen varpå han därefter satte av, höll bort sin försvarare och rullade in 2-0 vid den bortre stolpen.



Fyra minuter senare var det dags igen. Denna gång höll sig svensken framme i mitten av planen, sög ner en djupledsboll och rullade in 3-0 mellan benen på målvakten.



Matchen slutade till sist med en 4-2-seger efter att bland annat Jens Cajuste reducerat för sitt Ipswich.





1. Alexander Isak

Trots att Anthony Elanga slog till med dubbla fullträffar i matchen mot Ipswich spelade Newcastle en klart viktigare kamp mot Liverpool.



På spel stod en titel i den engelska ligacupen och ”The Magpies” hade inte vunnit en titel sedan 1955 (!).



Alexander Isak och hans lagkamrater ville dock skriva historia för sin klubb, vilket de även skulle få göra.



När matchuret stod på 45 spelade minuter såg den första halvleken ut att sluta mållös. Då passade Dan Burn på att nicka in matchens första mål och sätta Newcastle i förarsätet inför den andra akten.



I den dröjde det inte länge innan Alexander Isak skulle frälsa den tillresta Newcastle-publiken på Wembley. Först gjorde han det genom att stöta in bollen från nära håll vilket skulle dömdes bort för offside.



Därefter mötte han en nick från Jacob Murphy på ett tillslag och placerade in 2-1 bakom Caoimhín Kelleher i Liverpool-målet.



Liverpool skulle komma att reducera matchen i den fjärde tilläggsminuten men när domaren blåste av matchen stod Newcastle som segrare.



Längtan efter en titeltriumf har varit stor i Newcastle upon Tyne. Därför känns det inte helt dumt att det var en svensk som blev avgörande i ”The Magpies” första titel på 70 år.