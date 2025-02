FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 5

Ännu en helg med europeisk toppfotboll – och briljanta svenska insatser.

FotbollDirekt har gjort sitt för att sammanställa dessa.

Här är den gångna helgens fem bästa svenskar i Europa.

Efter att ha bevittnat Alexander Isak göra två mål på fyra minuter förra helgen var det dags för en ny Premier League-spelare att stå för en alldeles lysande insats på öarna. Men mer om denna senare.



Det har, som brukligt, spelats en hel drös europeisk toppfotboll även denna helg och FotbollDirekt har bevittnat det mesta.



Nedan följer fem av de svenska insatserna som stack ut lite extra, med början på nummer fem.

5. Gabriel Gudmundsson

Den svenske landslagsytterbacken går starkt i ett Lille som så sent som förra veckan säkrade en plats i Champions Leagues åttondelsfinal.



Under lördagen ställdes hans Lille mot Saint Etienne i vad som skulle bli en målrik tillställning.



Gudmundsson tog plats till vänster i backlinjen och belönades med 8,5 i betyg enligt FotMob när hans ligafyra säkrade segern mot bottenlaget.



Som om det inte var nog stod 25-åringen för ännu ett mål när han, i den 72:a minuten, dunkade upp 3-1 via ribban och in från nära håll. Det var svenskens andra fullträff för säsongen.

Gabriel Gudmundssons mål mot Saint Etienne igår: pic.twitter.com/zWl1KWfcgY — Talangkollen (@talangkollen) February 2, 2025

4. Magdalena Eriksson

Med tolv matcher spelade i damernas tyska Bundesliga placerade sig Bayern München på en andraplats inför söndagens bortamatch mot Red Bull Leipzig.



I den spelade svenske Magdalena Eriksson från start – och skulle komma att bli avgörande.



Med elva minuter spelade gjorde mittbacken matchens första mål och skulle, drygt 80 minuter senare, bli matchhjälte.



Vidare betygsattes svenskan med 8,5 av FotMob, vilket gjorde henne till planens bästa spelare tillsammans med vänsterbacken Carolin Simon.

Bayern Munich clinch second place on the Frauen-Bundesliga 💪🔴 pic.twitter.com/ifS7fTLpFd — OneFootball (@OneFootball) February 2, 2025

3. My Cato

Under söndagen tog Brighton & Hove Albion emot Crystal Palace i Women’s Super League.

Inför matchen stod bortalaget på två inspelade poäng efter tolv matcher och var tydlig jumbo i serien.



Med i bortalagets startelva fanns svenske My Cato, som bytte Norrköping mot London i somras, och skulle spela en avgörande roll.



Det började dock tämligen dåligt för hennes Crystal Palace som hamnade i underläge redan i den 18:e minuten då Lily Woodham passade hem bollen till målvakten Milla-Maj Majaraari som helt missade mottagningen och kunde se bollen rulla in i målet.



Resultatet 0-1 fortskred sedan till slutminuterna då Cato skulle kvittera. Svenskan befann sig på rätt plats vid rätt tillfälle och kunde placera in ett inspel mot slottet förbi Brighton-keepern i den 88:e minuten. Således belönades hon också med matchens lirare enligt FotMob.

2. Stina Blackstenius

På veckans andraplats hittar vi ännu en svensk i Women’s Super League. Även denna gång i ett Londonlag och även denna gång skulle spelaren avgöra med ett sent mål.



Det var i söndags som Manchester City tog emot Arsenal i ett riktigt toppmöte. I bortalaget fanns en svensk med från start – och detta i form av anfallaren Stina Blackstenius. Hon skulle dock inte stå i rampljuset direkt.



Först tog hennes lagkamrat, Mariona Caldentey, ledningen i matchens första minut. Därefter utökade Wubben-Moy till 2-0 sju minuter senare.



När matchen var inne i sin 20:e minut reducerade Manchester City till 1-2 genom Mary Fowler och fem minuter in i den andra halvleken kvitterade Vivianne Miedema. En minut senare återtog Frida Maanum ledningen för Arsenal innan City, genom Fowler från elva meter, kvitterade till 3-3 fyra minuter senare.



I den 78:e minuten var det dock dags för Stina Blackstenius att skriva in sig i målprotokollet. Efter ett inspel från Beth Mead befann sig anfallaren på rätt plats i boxen och kunde stöta in matchens sjunde – och avgörande mål.

Stina Blackstenius 🇸🇪🌟



Svenskan avgjorde för Arsenal i 4-3 segern mot Manchester City 🔥 pic.twitter.com/zXka5622BN — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) February 2, 2025

1. Anthony Elanga

Högst upp på veckans lista hittar vi, föga förvånande, en viss Anthony Elanga.



Hans Nottingham Forest tog emot Brighton på The City Ground under lördagen skulle “The Garibaldis” stå för en rejäl överkörning.



Siffrorna skrevs till 7-0 (!) och Anthony Elanga assisterade till tre av målen. Det första kom till genom en fin slagen hörna på förstastolpen som Morgan Gibbs-White skarvade in.



Det andra genom ytterligare ett inlägg som denna gång nådde Chris Wood som kunde knoppa in 3-0 och det sista genom ett fint inspel till Wood som gjorde 4-0.



Wood skulle även göra ett sista mål (på straff) och fullborda sitt hattrick innan Neco Wiliams och Jota Silva gjorde 6- och 7-0.



De tre assistpoängen gör att Elanga nu har gjort åtta målgivande passningar och har skrapat ihop till elva poäng i årets Premier League.