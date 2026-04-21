Felix Beijmo: ”Det är en besvikelse”

AGF Århus stormar mot den danska titeln.

Men under måndagen föll de mot Midtjylland.

– Vi lyckades inte få med oss ​​någon riktigt viktig poäng, säger Felix Beijmo till Tipsbladet.

AGF Århus har legat i toppen av den danska högstaligan under en längre tid. Laget har inlett mästerskapsomgången och under måndagen hade de ett jätteläge att göra ett guldryck.

Det slutade i en förlust efter en sen vändning av Midtjylland. Svenskduon Eric Kahl och Felix Beijmo var med från start.

– Vi spelar en riktigt bra match under de första 80 minuterna, och sedan blir det såklart en lite chockerande situation efter att det första målet gått in, sedan blir det lite hektiskt på slutet under de återstående 10 minuterna, säger Beijmo till Tipsbladet.

– Vi lyckades inte få med oss ​​någon riktigt viktig poäng. Hittills den här säsongen har vi varit bra på att säga att om vi inte vinner så förlorar vi inte, men det slutar med att vi gör det. Men jag tycker att vi spelade en riktigt bra match under de första 80 minuterna.

Det är Århus och Midtjylland som gör upp om ligatiteln. AGF har två poäng till godo inför returmötet.

– Så det är en besvikelse men sedan måste vi hitta ny energi. Vi ligger fortfarande etta med fem matcher kvar, så det är fortfarande en bra situation.