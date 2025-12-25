Fenerbahçes president greps – inblandad i narkotikahärva
Fenerbahçes klubbpresident Sadettin Saran greps under julhelgen.
Han har nu släppts, men misstänks fortsatt vara inblandad i en narkotikahärva.
Sadettin Saran, 61, greps under julhelgen och misstänks för kopplingar till narkotikabrott, rapporterar flera turkiska och internationella medier.
Enligt Turkiets public service-bolag TRT ska Saran ha lämnat ett hårprov som visade positivt för droger. Samtidigt uppges både blod-, urin- och nagelprover ha gett negativa resultat. Trots detta pågår utredningen vidare.
Saran har nu släppts men är fortsatt misstänkt och ålagd att anmäla sig två gånger i veckan.
Han greps initialt misstänkt för leverans av narkotika, underlättning av narkotikabruk samt eget bruk.
Fenerbahçe har kommenterat situationen i ett uttalande där klubben visar sitt stöd för presidenten.
– Vi har full tilltro till att vår president, precis som hittills, även kommer att hantera denna process med lugn och sinnesstyrka, skriver klubben på X.
