Lindelöf näst bäst på planen: ”Fick en fantastisk hyllning”

Han fick återigen chansen på det centrala mittfältet.

När Victor Nilsson Lindelöf byttes ut i Europa League-finalen gjorde han det med ett högt betyg.

I går, onsdag, ställdes Freiburg mot Aston Villa i finalen av Europa League.

Där skulle Premier League-laget, genom en stabil 3-0-seger, säkra sin föra EL-titel i klubbens historia. Det gjorde man även med en svensk på planen, i form av Victor Nilsson Lindelöf.

Precis som i de senaste matcherna fick den svenske landslagskaptenen chansen från start på det centrala mittfältet. I gårdagens final fick 31-åringen spela 66 minuter innan han byttes ut till förmån för Amadou Onana.

Insatsen var också den näst bästa i hela Aston Villa, enligt lokaltidningen Birmingham Live, som delade ut betyget 8 av 10 till svensken.

”Lindelöf behöll med rätta sin plats på mittfältet trots att Amadou Onana återvände till matchtruppen. Svensken sjönk ibland ner i en trebackslinje när Villa hade boll, men hans främsta uppgift var att städa undan alla farligheter framför och bakom sig. Det gjorde han också”, skriver lokaltidningen och fortsätter:

”Han fick en fantastisk hyllning från Villas supportrar när han byttes ut mot Onana i den 66:e minuten”.

Aston Villa har en match kvar att spela denna säsong, mot Manchester City på söndag.