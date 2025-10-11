Fernandez lämnar Argentinas samling med knäproblem

Argentinas landslag har reducerats.

Detta då Chelsea-spelaren Enzo Fernandez har rest till London med knäproblem.

Det senare rapporterar Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Sedan Premier League-säsongen 2025/26 drog igång har Enzo Fernandez, 24, spelat från start i samtliga matcher för Chelsea och bidragit med tre mål och en assist.

Som brukligt togs han även ut i Argentinas landslag som träningsspelade mot Venezuela under natten till lördag. Då spelade Fernandez från start och byttes ut efter 78 minuter.

Nu har dock mittfältaren rest tillbaka till England och lämnat landslagssamlingen. Detta menar Fabrizio Romano beror på att Fernandez har problem med ett svullet knä.

Enzo Fernandez Chelsea spelar sin nästa match i helgen efter denna, då man möter Nottingham Forest i Premier League.