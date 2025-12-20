Fifa meddelar – Al Nassr har fått transferförbud

Al Nassr har tidigare värvat spelare som Cristiano Ronaldo, Sadio Mané och Kingsley Coman.

Nu får man inte köpa någon spelare.

Detta då man, enligt Fifas hemsida, har ått transferförbud.

Foto: Alamy

Den saudiska storklubben Al Nassr har under de senaste åren köpt spelare för stora summor pengar. Bland dessa finns stjärnor som Cristiano Ronaldo, Sadio Mané och Kingsley Coman.

Nu får man dock inte värva någon spelare – alls. Går man in på Fifas webbplats och klickar sig in på fliken där nuvarande avstängningar registreras går det att läsa att Al Nassr har fått transferförbud, sedan gårdagen. Det innebär att den saudiska klubben inte får registrera några nya spelare.

Varför Al Nassr har drabbats av detta förbud framgår inte. Däremot står det att avstängningen gäller fram till det att beslutet hävs, vilket just nu innebär på obestämd tid.

Det är inte heller den första gången som den statligt ägda klubben (genom public investment fund) drabbas av ett transferförbud. År 2023 straffades man för det då man hade en obetald skuld till Leicester City.