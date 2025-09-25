Fifa-presidenten: ”Jag gråter när jag ser mammor gråta”

Fifa-presidenten Gianni Infantino har talat inför världsledare på Atlantic Councils Global Citizen Awards.

Då manade han till fred på jorden.

– Jag tror att människor i grunden är goda och inte elaka, säger han.

Foto: Bildbyrån

Den omtalade Fifa-presidenten Gianni Infantino har tidigare sagt att han ”känner sig homosexuell” och som en ”funktionsvarierad” i ett tal inför VM i Qatar 2022.

Idag talade det internationella fotbollsförbundets ledare inför flera av världens presidenter och överhuvuden. Detta då han närvarade vid Atlantic Councils Global Citizen Awards i New York, där bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron och Argentinas president Javier Milei närvarade.

Väl på plats uppmanade Infantino till fred på jorden och att krigen i exempelvis Gaza och Ukraina ska nå ett slut.

– Låt mig avsluta med en uppmaning. Jag är en enkel fotbollsmänniska och i det här rummet har vi många världsledare, inom politik och ekonomi. Därför är min uppmaning, och alla andras som älskar fotboll, väldigt enkel. Vi alla vet att vi tyvärr lever i en splittrad värld. En aggressiv och komplicerad värld. Som alla andra av er lider jag när jag ser barn lida. Jag gråter när jag ser mammor gråta. Oavsett om det är i Gaza, Ukraina, Sudan, Libyen eller vart det än är. Det är konflikter i 80 länder. Vi alla lider när vi ser vad som händer, sade han på galan i New York.

”Om jag visste det hade jag skapat det för länge sedan”

Vidare manade Fifa-presidenten till fler möten och dialog mellan människor.

– Jag tror att människor i grunden är goda och inte elaka. Vi behöver tro på oss själva. Kära ledare, vi tror på er. Vi behöver fred i världen. Hur vi kan uppnå det? Om jag visste det hade jag skapat det för länge sedan. Jag vet inte. Men en hemlighet, precis som med allt annat i livet, är att tro på det och jobba för det. Låt oss arbeta mer och föra fler människor tillsammans.







