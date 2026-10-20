Fifa stänger av Egyptens förbundskapten efter VM-utbrottet

Egypten tappade en 2–0-ledning och åkte ur VM mot Argentina.

Efteråt riktade förbundskaptenen Hossam Hassan och Mostafa Ziko hård kritik mot domaren.

Nu har Fifa stängt av båda två.

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Uttåget i VM:s åttondelsfinal blev en bitter upplevelse för Egypten. Laget ledde med 2–0 mot Argentina men förlorade till slut med 2–3, och efter matchen var både förbundskaptenen Hossam Hassan och mittfältaren Mostafa Ziko rasande på domaren.

Ziko menade att domsluten hela tiden gick Argentinas väg.

– Det är ett uppgjort mästerskap. Må Gud försvara oss, sa han.

Även Hassan anklagade domaren för att ha varit orättvis och antydde att han hade något att dölja.

Nu har Fifa straffat båda. Enligt det egyptiska fotbollsförbundet stängs Hassan av i tre landskamper och Ziko i fem.

Förbundet har begärt att få ta del av Fifas motivering och ska därefter avgöra om straffen ska överklagas.