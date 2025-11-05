Fifa:s besked: Ska dela ut fredspris

Fifa vill göra sitt för bidra till fred.

Organisationen ska nämligen dela ut ett eget fredspris.

Foto: Bildbyrån

Organisationen Fifa har lagt till en ny utmärkelse, ”Fifas fredspris”.

Fifa-presidenten Gianni Infantino kommer personligen att dela ut priset årligen.

– I en alltmer orolig och splittrad värld är det avgörande att erkänna de exceptionella insatserna från de som arbetar hårt för att få slut på konflikter och föra människor samman i fredens anda, säger Infantino i ett uttalande enligt AP och fortsätter:

– Fotboll står för fred, och på uppdrag av hela den globala fotbollsgemenskapen kommer ”FIFA:s fredspris – Fotboll förenar världen” att erkänna de enorma insatser som görs av de som förenar människor och ger hopp till kommande generationer.