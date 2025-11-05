Fifa:s besked: Ska dela ut fredspris
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Fifa vill göra sitt för bidra till fred.
Organisationen ska nämligen dela ut ett eget fredspris.
Organisationen Fifa har lagt till en ny utmärkelse, ”Fifas fredspris”.
Fifa-presidenten Gianni Infantino kommer personligen att dela ut priset årligen.
– I en alltmer orolig och splittrad värld är det avgörande att erkänna de exceptionella insatserna från de som arbetar hårt för att få slut på konflikter och föra människor samman i fredens anda, säger Infantino i ett uttalande enligt AP och fortsätter:
– Fotboll står för fred, och på uppdrag av hela den globala fotbollsgemenskapen kommer ”FIFA:s fredspris – Fotboll förenar världen” att erkänna de enorma insatser som görs av de som förenar människor och ger hopp till kommande generationer.
Den här artikeln handlar om: