Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Fifa:s besked: Ska dela ut fredspris

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Fifa vill göra sitt för bidra till fred.
Organisationen ska nämligen dela ut ett eget fredspris.

Foto: Bildbyrån

Organisationen Fifa har lagt till en ny utmärkelse, ”Fifas fredspris”.
Fifa-presidenten Gianni Infantino kommer personligen att dela ut priset årligen.

– I en alltmer orolig och splittrad värld är det avgörande att erkänna de exceptionella insatserna från de som arbetar hårt för att få slut på konflikter och föra människor samman i fredens anda, säger Infantino i ett uttalande enligt AP och fortsätter:
– Fotboll står för fred, och på uppdrag av hela den globala fotbollsgemenskapen kommer ”FIFA:s fredspris – Fotboll förenar världen” att erkänna de enorma insatser som görs av de som förenar människor och ger hopp till kommande generationer. 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt