Borussia Mönchengladbach vill värva från ligakonkurrent.

Det rapporterar tyska Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Union Berlin vill förlänga med Rani Khedira, bror till VM-hjälten 2014 Sami Khedira. Samtidigt uppger Sky Sports att det finns konkret intresse från ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach.

Sky Sports uppger att konkreta samtal har inletts mellan klubbarna men att inget beslut har fattats i nuläget.

Khedira noteras för fem mål och två assist på 29 ligamatcher den här säsongen.