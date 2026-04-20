Bekräftar själv: Nära nytt kontrakt med Liverpool

Ibrahima Konaté kommer att förlänga sitt avtal med Liverpool.

Det bekräftar mittbacken själv.

– Vi är nära en överenskommelse, säger han enligt Daily Mail.

Det har spekulerats om Ibrahima Konaté och hans framtid i Liverpool. Den franske försvararen sitter på ett kontrakt som löper ut i sommar och han har kopplats ihop med klubbar som Real Madrid.

Nu svarar Konaté på ryktena och menar att han inte kommer att lämna Liverpool.

– Det har sagts många saker, men vi har pratat med klubben under lång tid och vi är nära en överenskommelse. Det finns en stor chans att jag är här nästa säsong. Det är vad jag alltid har velat. Jag väntar på att lösa kontraktet, säger Konaté enligt Daily Mail.

Fransmannen förklarar även hur mycket Liverpool betyder för honom.

– Det är som en familj för mig. Det är en fantastisk klubb och en fantastisk familj.

Konaté anslöt till ”The Reds” sommaren 2021 och noteras för sju mål och fyra assist på 178 matcher i klubben.