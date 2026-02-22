Filippa Angeldahl hjälte i segern

Filippa Angeldahl målskytt när Real Madrid tog grepp om andra platsen.

Real vann med 2–0 mot CD Tenerife.

Foto: Alamy

Filippa Angeldahl blev hjälte för Real Madrid när det blev en ny seger i den spanska högstaligan. 28-åringen blev i 59:e minuten målskytt när Real Madrid slog CD Tenerife med 2-0.

Angeldahls mål blev Real Madrids andra i matchen, då spanjorskan Alba Redondo gav klubben ledningen. Real Madrid hade även ett övertag under större delen av matchen, då Yerliane Moreno blev utvisad redan efter sju minuters spel.

Real Madrid är tvåa med tio poäng upp till rivalen Barcelona i serieledning. Bella Andersson och Hanna Bennison fick stanna på bänken.