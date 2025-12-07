Fiorentina agerar – spelare och deras familjer har hotats

Spelare i Fiorentina och deras familjer har hotats av supportrar.

Klubben har därför vidtagit säkerhetsåtgärder.

Detta meddelar klubben efter dagens förlust mot Sassuolo.

Foto: Bildbyrån

Fiorentina har gått otroligt tungt och klubben från Florens jagar alltjämt första segern i Serie A för säsongen.

Idag åkte man på nytt på en förlust (3–1 borta mot Sassuolo) och efter matchen så har spelare mottagit hot riktade mot dem och deras familjer. Detta får nu Fiorentina att agera.

”Klubben tog omedelbart kontakt med sina spelare och de behöriga myndigheterna för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda säkerheten och lugnet hos spelarna, medlemmarna av staben, deras nära och kära samt de familjer som är inblandade”, skriver klubben i ett uttalande.

Härnäst för Fiorentina, som ligger toksist i Serie A, väntar Conference League-möte med Dynamo Kiev, den matchen spelas på torsdag.