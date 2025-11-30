Flamengo Copa Libertadores-mästare: ”Kungar”

Flamengo är Copa Libertadores-mästare.

Storlaget vann finalen mot Palmeiras i natt.

Då blev Flamengo första brasilianska lag att vinna turneringen fyra gånger.

Foto: Alamy

Det var under natten till söndag (svensk tid) som brasilianska Flamengo fick jubla. Klassikerklubben vann Copa Libertadores-finalen, som är den sydamerikanska motsvarigheten till Champions League, mot Palmeiras.

Den tidigare Real Madrid– och Manchester City-profilen Danilo avgjorde med matchens enda mål i mitten av den andra halvleken.

”Kungar av Amerika”, skriver klubben på sina sociala medier.

Med det blev Flamengo den första brasilianska klubb att vinna Copa Libertadores vid fyra tillfällen. Independiente från Argentina har vunnit turneringen flest gånger (sju).