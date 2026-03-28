Flera spelare lämnar Englands samling

England ställs mot Japan i en träningslandskamp på tisdag.

Nu meddelar FA att åtta spelare lämnar samlingen.

Foto: Bildbyrån

Inför Englands landslagssamling valde förbundskaptenen Thomas Tuchel att plocka ut 35 spelare.

Inför vänskapsmatchen mot Japan på tisdag meddelar det engelska fotbollförbundet att åtta spelare lämnar samlingen.

Bland de åtta spelarna som skickas hem är Arsenal-trion Declan Rice, Noni Madueke och Bukayo Saka. Därtill lämnar Crystal Palaces Adam Wharton och Manchester Citys John Stones.

Arsenal-spelarna och Stones lämnar på grund av skadebekymmer.

Resten av spelarna som tvingas lämna Englands samling är Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori och Dominic Calvert-Lewin.

Matchen mellan England och Japan spelas 20.45 den 31 mars.