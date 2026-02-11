Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Flirtar om en återkomst till svensk fotboll

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Anomnachi Chidi kan vara på väg tillbaka till svensk klubblagsfotboll.
21-åringen flirtar nämligen med Varberg.
– Det känns hemma, säger han till Hallands Nyheter.

Foto: Bildbyrån

Det var för ett år sedan som Anomnachi Chidi lämnade Nordic United i division 1 för spel i slovenska Conference League-succén Celje.

Detta en spelare som redan som 17-åring debuterade för BK Häcken i allsvenskan.

Men redan nu kan yttern vara på väg tillbaka till svensk fotboll. 21-åringen som i höstas var utlånad till bosniska FK Sarajevo var utanför Cejles trupp senast och är i stället tillbaka i Sverige för provspel med Varberg i superettan.

– Det finns en känsla av att vara lite hemma på något sätt. Och Varberg spelar en offensiv fotboll som jag föredrar. Det gjorde de inte i Bosnien, säger han till Hallands Nyheter och fortsätter:
– Nu behöver jag prata med klubben jag tillhör och med Varberg, och sedan känna efter vad jag själv vill också.

Kontraktet med Celje gäller till 2027.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt