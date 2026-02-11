Flirtar om en återkomst till svensk fotboll

Anomnachi Chidi kan vara på väg tillbaka till svensk klubblagsfotboll.

21-åringen flirtar nämligen med Varberg.

– Det känns hemma, säger han till Hallands Nyheter.

Foto: Bildbyrån

Det var för ett år sedan som Anomnachi Chidi lämnade Nordic United i division 1 för spel i slovenska Conference League-succén Celje.

Detta en spelare som redan som 17-åring debuterade för BK Häcken i allsvenskan.

Men redan nu kan yttern vara på väg tillbaka till svensk fotboll. 21-åringen som i höstas var utlånad till bosniska FK Sarajevo var utanför Cejles trupp senast och är i stället tillbaka i Sverige för provspel med Varberg i superettan.

– Det finns en känsla av att vara lite hemma på något sätt. Och Varberg spelar en offensiv fotboll som jag föredrar. Det gjorde de inte i Bosnien, säger han till Hallands Nyheter och fortsätter:

– Nu behöver jag prata med klubben jag tillhör och med Varberg, och sedan känna efter vad jag själv vill också.

Kontraktet med Celje gäller till 2027.