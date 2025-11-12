Fokus på åttondelsfinalen efter guldet: ”Underlättar mycket”

BK Häcken har redan säkrat segern i damallsvenskan.

Med SM-guldet säkrat går Häcken in med allt fokus på åttondelsfinalen i Europa Cup.

– Så det är klart att det underlättar väldigt mycket att kunna fokusera helt på det Inter och inte ha den pressen på sig om att det är en viktig söndagsmatch, säger Anna Anvegård till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken säkrade SM-guldet under förra veckan. Ett efterlängtat guld efter många är som tvåa. Nu ska Häcken gå in i en ny omgång av Europa Cup och Anna Anvegård har siktet inställt på den viktiga matchen mot Inter.

– Det känns som att vi har fått landa lite efter förra matchen. Nu är det nytt fokus på den här cupen och den här matchen som är väldigt viktig, säger Anna Anvegård till FotbollDirekt.

Hur viktigt är det för er att gå in i denna matchen med vetskapen om att ni redan har säkrat guldet?

– Det hade varit väldigt mycket tuffare både mentalt och fysiskt att veta att vi har en superviktig match mot Inter och sen har vi en viktig match även på söndag. Så det är klart att det underlättar väldigt mycket att kunna fokusera helt på det imorgon och inte ha den pressen om att det är söndagsmatchen.

Vid seger i dubbelmötet mot Inter så spelas kvartsfinalen i februari, vilket innebär att försäsongen blir kortare, något som Anvegård ser fram emot.

– Det är klart det är lite speciellt med din försäsong och så, men vi hade samma när vi spelade Champions League-gruppspelet där för något år sedan. Så vi är nog några som har varit med om det tidigare. Det blir lite annorlunda försäsong när det är viktiga matcher rätt så tidigt, men det är i och för sig väldigt roligt att slippa försäsong i tre månader, avslutar Anvegård.