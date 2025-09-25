Förre Arsenal-spelaren Billy Vigar har gått bort

Den förre Arsenal-anfallaren Billy Vigar har gått bort.

Det bekräftar hans nuvarande klubb Chichester City.

Billy Vigar blev 21 år gammal.

Billy Vigar ådrog sin en kraftig hjärnskada i Chichester Citys match i den engelska sjundedivisionen Isthmian League Premier Division under lördagen.

Efter den allvarliga skadan försattes Vigar i inducerad koma. Skadan var så pass allvarlig att en operation krävdes för att öka Vigars chanser att återhämta sig. Trots ingreppet ledde skadan till att Vigar gick bort under torsdagsmorgonen. Det meddelar familjen via klubben.

Enligt Sky Sports kommer Chichester Citys match till helgen att skjutas upp.

Vigar har tidigare representerat Derby, Hastings United och Eastbourne Borough. Anfallaren fostrades i Arsenal akademi.

Billy Vigar blev 21 år gammal.