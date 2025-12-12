Förre Atlético-stjärnan hjälte – en match från guldet

Ángel Correa lämnade i somras Atlético Madrid för spel i mexikanska Tigres.

Nu håller argentinaren på att bli mästare.

I natt blev han hjälte med första finalmötets enda mål mot Toluca.

Han gjorde elva år i Atlético Madrid. Det var efter La Liga-guldet 2014 som Ångel Correa anslöt från San Lorenzo där han hade blivit ligamästare.

2021 var argentinska anfallaren högst bidragande till Atléticos nya och senaste ligatitel – och nu håller han på att vinna i sitt tredje land.

För i somras lämnade till sist Correa den spanska fotbollen för spel i mexikanska Tigres.

I natt spelades första finalmötet där Correa blev matchens enda målskytt med sin 1-0-balja precis efter paus, detta hemma mot Toluca på Estadio Universitario.

Natten till måndag spelas returen med Toluca som hemmalag, ett Toluca som då får klara sig utan Robert Morales som i sitt inhopp visades ut på tilläggstid.

Tigres kan alltså nöja sig med oavgjort på Estadio Nemesio Díez och då titulera sig som mexikanska mästare.

I Tigres spelar även tidigare franska landslagsstjärnan André-Pierre Gignac, där han sedan ankomsten redan 2015 gjort 192 mål på 359 matcher.