Förre Degerfors-målvakten slutar – ska bli filmregissör

Den förre Tottenham- och Degerfors-målvakten Alfie Whiteman har gjort sitt inom fotbollen.

Nu har han lagt handskarna på hyllan – för att bli fotograf och filmregissör.

Foto: Bildbyrån

Målvakten Alfie Whiteman, 27, har spelat för Degerfors IF vid två tillfällen. Den första gången var under hösten 2021 – då han gjorde 13 matcher i allsvenskan.

Inför säsongen 2022 lånades han tillbaka till ”Bruket” från Tottenham Hotspur. Då spelade han hela 21 ligamatcher.

Efter den förra Premier League-säsongen gick målvakten och ”Spurs” skilda vägar. Nu meddelar Londonklubben, på sin hemsida, att 27-åringen avslutar sin elitkarriär.

Framgent väntar ett liv där Whiteman ska satsa på en karriär som fotograf och filmregissör.

De enda två klubbarna Alfie Whiteman spelade för var Tottenham och Degerfors IF.