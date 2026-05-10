Förre Elfsborgs-keepern stormar mot La Liga

I dag ställdes Racing Santander mot Leganes borta – och vann med uddamålet.

Det innebär att Simon Erikssons lag nu har mycket goda möjlighet att säkra spel i La Liga inom kort.

Inför dagens match ledde Racing Santander spanska Segunda División med en poäng över Deportivo La Coruña.

Under söndagen gästade man bottenlaget Leganés på Estadio Municipal de Butarque, där svenske Simon Eriksson fick chansen från start för femte gången denna säsong.

Efter ett mål av Maguette Gueye i den 26 minuten skulle Asier Villalibre avgöra tillställningen från straffpunkten med två ordinarie minuter kvar. Detta då Leganes fick in ett reduceringsmål i den nionde tilläggsminuten.

Segern för Racing Santander innebär att man nu har fyra poäng ner till kvalplats – med tre omgångar kvar att spela – och har mycket goda chanser att säkra spel i La Liga nästa säsong.

Under söndagen stod den förre Elfsborgs-keepern Eriksson för en mycket fin insats och utsågs till matchens bästa spelare enligt FotMob med betyget 8,3.