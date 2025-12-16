Förre Leeds-stjärnans succé – på kvalplats till La Liga

Pablo Hernández är mest förknippad med Leeds. Nu gör spanjoren succé som tränare i Castellón.

I går kväll vann laget hemma mot Mirandés vilket gör att östkustlaget är fyra i spanska Segundan, vilket för närvarande betyder kval till La Liga.

Det var från CD Castellón som Pablo Hernández kom till Valencia 2003. Väl i spanska storklubben som nyss vunnit La Liga och som skulle göra det året därpå igen fick yttern sitt stora genombrott ett par senare där han ingick i en kraftfull spansk offensiv ihop med Juan Mata, David Silva, Joaquin och David Villa.

2012 lämnade Hernández hemlandet för spel i Swansea, men det var i Leeds med start 2016 som han blev en stor kultspelare på öarna.

Det blev närmare 200 matcher i Leeds-tröjan innan Hernández vände hem till Castellón 2021.

Efter att ha avslutat spelarkarriären i samma klubb två år senare har den i dag 40-åriga spanjoren riktat in sig på en tränarkarriär – och visst är det han som sedan i somras är CD Castellóns huvudtränare efter att i fjol rattat klubbens B-lag.

Nu gör Hernández succé med klubben i sitt hjärta. Efter 3-1-segern hemma mot Mirandés i går kväll ligger laget fyra i spanska Segundan. Ettan och tvåan går direkt upp i La Liga, medan lag 3-6 kvalar i semifinal respektive final. Just nu ser det med andra ord bra ut för Castellón som inte spelat i La Liga sedan 1991 och så sent som för säsongen 2023/2024 spelade i Spaniens tredjeliga.

Fotnot: Den 1 september anslöt dansken Adam Jakobsen från BP till Castellón där det hittills blivit tre mål och två assist, men i de tre senaste matcherna har 26-åringen inte varit med i truppen.