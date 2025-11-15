Förre MFF-tränaren Åge Hareide allvarligt sjuk

Den tidigare Malmö FF-tränaren Åge Hareide är allvarligt sjuk.

– Jag önskar Åge all lycka, säger Norges förbundskapten Ståle Solbakken till VG.

Åge Hareide. Foto: Alamy

Den förre Malmö FF-tränaren och norske fotbollsikonen Åge Hareide är allvarligt sjuk, skriver norska VG.

Inför Norges VM-kvalmatch mot Italien skickade förbundskaptenen Ståle Solbakken en hälsning till Hareide.

– Jag skickar en hälsning till Åge Hareide som utkämpar sin kamp, säger Solbakken till VG.

Hareide befinner sig på plats i Milano för att titta på Norges VM-kvalmatch.

– Kanske får vi se honom i omklädningsrummet i morgon. Det har vi i alla fall diskuterat. Jag önskar Åge all lycka.

Vad det är för typ av kamp vill Solbakken inte gå in på.

– Nej, den är privat. Det måste Åge själv berätta. Jag säger bara att han kämpar.

Hareide har förutom Malmö FF, även varit verksam i Helsingborg och Örgryte.