Förre Molde-spelaren drabbad av ALS: ”Berör oss djupt”

Petter Rudi har spelat för både Sheffield Wednesday, Gent och Molde – där han i dag jobbar som scout.

Nu meddelar den norska klubben att 52-åringen har drabbats av ALS.

– Det här är ett mycket sorgligt besked, säger Moldes vd Vegard Storvik.

Som aktiv fotbollsspelare spelade Petter Rudi för klubbar som Sheffield Wednesday, Gent, Molde, Perugia, Austria Wien och Beerschot – innan han lade skorna på hyllan år 2007.

På senare år har han arbetat för sin moderklubb Molde som scout. Nu meddelar dock den norska klubben att 52-årige Rudi har drabbats av muskelsjukdomen ALS, som inte går att bota.

– Det här är ett mycket sorgligt besked som berör oss djupt, säger Moldes vd Vegard Storvik i ett uttalande och fortsätter:

– Jag har haft många trevliga samtal med Petter. Det gör ett starkt intryck att uppleva både hans öppenhet och den styrka han visar inför något så allvarligt. Samtidigt känner jag en stor ödmjukhet – och tacksamhet – över att han, trots en krävande situation, finner det meningsfullt och fortfarande vill bidra och vara en viktig del av vardagen i Molde.

Petter Rudi står noterad för över 200 matcher med Molde samt 46 landskamper med Norge.