Forsberg hjälte – i rysarmatchen

New York Red Bulls avancerar i US Open.

Detta efter en seger mot FC Dallas.

Då svarade svenske Emil Forsberg för ett sent frisparksmål.

New York Red Bulls ställdes mot FC Dallas natten till torsdagen i turneringen US Open. Matchen blev en riktig rysare.

Det var en jämn match ock likaläge fram till den 77:e minuten då FC Dallas tog ledningen med 2–1. Emil Forsberg som hade varit på planen i drygt 17 minuter skulle senare stå för en jätteaktion.

I den 93:e minuten klev svensken fram och dunkade in en frispark vilket tog matchen till en förlängning, som förblev mållös.

I straffläggningen var både Emil Forsberg och hans svenske lagkamrat Noah Eile säkra från straffpunkten och New York Red Bulls segrade.

Klubben är nu vidare i kvartsfinal i US Open.