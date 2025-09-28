Forsberg målskytt – när Red Bulls föll i derbyt

New York Red Bulls mot New York City slutade 2–3.

Emil Forsberg noterades för ett mål.

Natten till söndagen spelades Hudson River Derby. Mötet mellan New York Red Bulls och New York City i MLS.

Från start i Red Bulls fanns svenske Gustav Berggren med och lagkaptenen Emil Forsberg. Trots ett mål av den förre landslagsmittfältaren slutade matchen 3–2 till new York City.

Fullträffen blev Forsbergs tionde i MLS på 30 matcher den här säsongen.

I Red Bulls spelar även svenske Noah Eile som förpassades till bänken i derbyt.