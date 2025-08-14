Forsberg ratad: ”Ligger inte i mina händer”

Emil Forsberg var given i det svenska landslaget.

Nu är han petad av förbundskapten Jon Dahl Tomasson.

– Jag fortsätter kämpa, säger svensken till Bild.

Senaste gången Emil Forsberg spelade i det svenska landslaget var i 6-0-segern mot Azerbajdzjan 19 novemebr 2024.

Sedan dess har han varit ratad i Blågult och udner våren ingick han inte i förbundskapten Jon Dahl Tomassons planer. Dock ger Forsberg inte upp drömmen om att fortsätta representera landslaget.

– Nej, om jag behövs finns jag alltid här. Landslaget betyder för mycket för mig för något sådant. Jag fortsätter kämpa, resten ligger inte i mina händer, säger 33-åringen till Bild

Forsbergs tid i New York Red Bulls har varit framgångsrik. Svensken sitter på ett kontrakt som sträcker sig till 2026 och han lär fortsätta i MLS-klubben.

– Så länge jag levererar och känner mig bra så tänker jag inte på slutet, säger Forsberg.