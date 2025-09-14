Forsberg slog till – men det räckte inte

Emil Forsberg slog till under natten till söndag för sitt New York Red Bulls.

Dessvärre blev det trots det förlust mot Portland Timbers.

New York-laget har nu tre raka matcher utan seger.

Foto: Bildbyrån

Det går lite kämpigt för Emil Forsberg, Noah Eile och deras New York Red Bulls.

Den förstnämnde svensken blev under natten till söndag målskytt mot Portland Timbers, men några poäng fick inte New York Red Bulls med sig.

New York-laget förlorade med 2–1 mot Portland Timbers och det var tredje raka matchen utan seger.

För tillfället så placerar sig inte heller New York Red Bulls på en slutspelsplats, man har nämligen två poäng upp till Chicago Fire som innehar den sista slutspelsplatsen.

Totalt står Forsberg noterad för nio mål och åtta assist på 29 matcher i ligan den här säsongen.

Noah Eile står i sin tur noterad för ett mål på 27 framträdanden i MLS.