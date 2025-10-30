Fortsatt ovisst med Alexander Isak: ”Vi får se”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Han har missat två matcher på raken.
Nu meddelar Arne Slot att Alexander Isak är osäker inför mötet med Aston Villa i helgen.
– Vi får vänta och se, säger Liverpools tränare.
Det blev inger spel mot Crystal Palace i ligacup-uttåget i går, inte heller i förra Premier League-matchen mot Brentford.
Sedan halvleken mot Eintracht Frankfurt i Champions League förra veckan har Alexander Isak varit indisponibel på grund av skada.
Tränaren Arne Slot berättar nu att det är ”vänta och se”-läge kring svenskens eventuella medverkan mot Aston Villa i helgen.
Liverpool är sjua i Premier League efter nio matcher.
Den här artikeln handlar om: