Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Fortsatt ovisst med Alexander Isak: ”Vi får se”

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Han har missat två matcher på raken.
Nu meddelar Arne Slot att Alexander Isak är osäker inför mötet med Aston Villa i helgen.
– Vi får vänta och se, säger Liverpools tränare.

Foto: Bildbyrån

Det blev inger spel mot Crystal Palace i ligacup-uttåget i går, inte heller i förra Premier League-matchen mot Brentford.

Sedan halvleken mot Eintracht Frankfurt i Champions League förra veckan har Alexander Isak varit indisponibel på grund av skada.

Tränaren Arne Slot berättar nu att det är ”vänta och se”-läge kring svenskens eventuella medverkan mot Aston Villa i helgen.

Liverpool är sjua i Premier League efter nio matcher.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt