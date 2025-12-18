Fotbollsspelaren Mario Pineida mördad i Ecuador

Barcelona de Guayaquil-backen är död.

Ecuadorianen sköts till döds i norra Guayaquil.

Den 33-åriga backen Mario Pineida är död uppger polisen i Ecuador. Ett till offer ska ha dödats i skjutningen, och det ska vara ännu en person skadad i attacken.

Pineida började sin karriär 2010 i Independiente del Valle och flyttade till Barcelona de Guayaquil (Barcelona SC) 2016. Under 2022 var ecuadorianen i brasilianska Fluminense, men flyttade 2023 tillbaka till Barcelona SC. 33-åringen vann två titlar med klubben.

Barcelona de Guayaquil la under onsdagskvällen ut ett uttalande om döden.

”Denna tragiska nyhet lämnar oss alla som en del av intuitionen djupt bestörta”, skriver klubben på Instagram.

”För tillfället ber vi våra medlemmar, supportrar och allmänheten att sända en bön för hans själs ro och styrka till hela hans familj i denna stund av oerhörd smärta”, fortsätter pressmeddelandet.

Enligt Ecuadorianska Observatoriet för Organiserad Brottslighet så förväntas Ecuador att ha ett rekordhögt år av dödlig brottslighet med över 9 000 mord och under hösten har minst tre andra fotbollsspelare blivit offer.