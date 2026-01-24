Foyth skadade sig mot Real Madrid

Juan Foyth kan ha drabbats av en allvarlig skada.

28-åringen fick kliva av i matchen mellan Villarreal och Real Madrid.

Foto: Bildbyrån

Juan Foyth utgick skadad i matchen mellan Villarreal och Real Madrid. Nu är argentinarens VM-dröm i fara. 28-åringen fick hjälp av planen efter att ha satt sig ner på plan efter en riktningsförändring.

Enligt Marca ser det inte bra ut för 28-åringen. Den spanska tidningen uppger att det kan röra sig om ”en allvarlig hälseneskada”.

Rehaben för hälsenan kan ta allt från några månader till ett helt år. Det innebär att VM kan vara i fara.

Foyth har gjort 22 landskamper för Argentina.