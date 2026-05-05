Frälste Sevilla i ödesmatchen – kostade med jättebula

Alexis Sanchez blev stor hjälte för Sevilla när han sköt upp laget från nedflyttningsstrecket.

När han ställde upp på intervju efteråt visade chilenaren att segern kostade – då han stoltserade med en jättebula i pannan.

”Från botten av mitt hjärta. Det är omöjligt att den här klubben kommer att åka ur, okej? Vi kommer att ge allt på planen och ni alla är med oss, eller hur? Låt oss göra det här tillsammans”.

Nemanja Gudelj körde ett brandtal inför ödesmatchen hemma mot Real Sociedad i går där massvis med supportrar tog emot spelarbussen.

Serbiska kaptenen som är en av få som är kvar i klubben sedan Europa League-guldet 2023 var tydlig med att laget trots nedflyttningsplatsen inför i går inte kommer bli verklighet när La Liga-säsongen väl går i mål.

Kanske att mittbacken också får rätt.

För Sevilla vann gårdagskvällens möte mot Europajagande Real Sociedad med 1-0 där segerskytt blev Alexis Sanchez.

Chilenarens mål i 50:e minuten fick Estadio Ramón Sánchez Pizjuán att explodera och det syntes också på spelarna hur mycket målet betydde.

Väl under själva ”efter match-intervjun” syntes det också att hemmaspelarna hade gett precis allt. Segerskytt Sanchez stoltserade nämligen med en jättebula, något Marca uppmärksammat.

Sevilla är i och med segern uppe på säker mark, en poängs marginal ner till Alavés på nedflyttningsplats.