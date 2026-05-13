Han riktade besvikelse kring att han ser ut att ratas en VM-plats för Irak.

Inte heller i cupfinalens komboelva får Montader Madjed plats.

Warner Hahn, Hammarby

Allsvenskans bästa målvakt. Helt komplett och en väldigt viktig spelare för Hammarby.

Axel Norén, Mjällby AIF

Lite av en Jon Dahl Tomasson-favorit men som inte varit aktuell för Graham Potters landslag på samma sätt, men en väldigt fin försvarare som varit ofantligt betydelsefull i fjol när Mjällby sensationsartat vann SM-guld.

Victor Eriksson, Hammarby IF

Ratades en plats i VM-truppen, men det kan inte ha varit så långt borta. Allsvenskans bästa mittback i det fysiska spelet och har likställts med en gladiator av tränare Kalle Karlsson.

Abdullah Iqbal, Mjällby AIF

Kunde lämnat redan i vintras vilket han också önskade, men Mjällby höll hårt i Pakistans lagkapten och det förstår man. Vänsterfotad och en krigare på planen som inte viker en tum. Hammarbys Frederik Winther får ursäkta i den här elvan.

Hampus Skoglund, Hammarby IF

Allsvenskans bästa högerback offensivt och lite av en gåta att han fortsatt är kvar i Bajen sett till vilket intresse som funnits i två års tid nu.

Markus Karlsson, Hammarby IF

Urbajaren som var på plats som supporter på cupfinalen 2021 drömmer nu om sin första titel som spelare i sitt hjärtas klubb. En väldigt bra tvåvägsspelare som framöver kan bli ett namn för landslaget.

Nahir Besara, Hammarby IF

Allsvenskans MVP och Hammarbys poängkung. 35-årige Södertäljesonen slutar aldrig att leverera.

Elliot Stroud, Mjällby AIF

Grattis till VM-platsen, Elliot – och visst tusan är han supergiven även här. Lär lämna för en större liga i sommar. Den enstående vänsterfoten är ett ruskigt vapen.

Abdoulie Manneh, Mjällby AIF

Var ”klar” för såväl Olympiakos som Birmingham – och det vittnar om gambianens klass. Att det sedan sket sig i sista stund med läkarundersökningen är bara otur, men för Mjällby är han fortsatt superviktig med sin speed och finurlighet.

Jacob Bergström, Mjällby AIF

Skithuset Bergström sänkte nyligen MFF på bortaplan med dubbla mål och den stora buffeln i anfallet är en obehaglig överraskning för de flesta. Victor Eriksson vann dock matchen i matchen i premiären och det blir spännande att se om Bergström tar revansch nu.

Paulos Abraham, Hammarby IF

Bajens målspruta har inlett allsvenskan strålande och håller såväl Nikola Vasic som Elohim Kaboré på bänken. Likt Manneh sitter han inne på en enorm speed och är en väldigt skicklig avslutare.