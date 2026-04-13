Från CL till League One – fem storklubbar som åkt ut

Tottenham Hotspur riskerar att degraderas för första gången sedan 1977.

Här är fem andra storklubbar som åkt ur högstadivisionen.

River Plate, 2010/11

River Plate har länge, tillsammans med ärkerivalen Boca Juniors, de enda klubbarna i Argentina som aldrig åkt ur högstaligan. Allt det ändrades säsongen 2010/11.

Efter 1–1 hemma mot Belgrano i säsongens sista match stod det klart att den argentinska jätten skulle spela i andradivisionen för första gången i klubbens då 110-åriga historia.

Konsekvenserna kändes i hela samhället. Enligt rapporteringen från engelska The Guardian ökade efterfrågan på antidepressiva massivt efter matchen. Det rapporterades även om att en ung supporter valde att ta sitt liv.

Det blev endast en säsong i andradivisionen och River Plate har därefter återtagit sin plats i den argentinska fotbollshierarkin. 2018 fick de även upprättelse gentemot Boca Juniors genom att slå ärkerivalen i finalen av Copa Libertadores, Sydamerikas Champions League.

