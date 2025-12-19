Frankfurt krossade Essen – landslagsstjärnorna saknades

Eintracht Frankfurt krossade Essen med 4–1.

Men de svenska landslagsstjärnorna saknas fortfarande.

Foto: Bildbyrån

Under fredagskvällen spelades omgång 14 i Frauen Bundesliga. Eintracht Frankfurt gästade Essen och det blev målkalas för gästerna. Men för svensk del saknades fortfarande landslagsstjärnorna Amanda Ilestedt och Rebecka Blomqvist som dras med skador.

Eintracht Frankfurt fick en bra start när Geraldine Reuteler slog till i den 17:e minuten och satte dit 0–1. Sedan rullade det på för gästerna. Erëleta Memeti satte dit 0–2 och sedan kunde Nicole Anyomi sätta dit två baljor. I slutet av matchen kunde Essen reducera till 1–4 genom Louisa Muggenburg.

Matchen slutade 1–4 till Eintracht Frankfurt och segrarna ligger nu på en fjärdeplats i tabellen, 3 poäng upp till trean Werder Bremen och hela 14 poäng upp till serieledarna Bayern München.